Исследование: мусорная реформа поставила операторов вывоза отходов под угрозу банкротства

Мусорная реформа оказалась невыгодна операторам, отвечающих за коммунальные доходы. К такому выводу пришли авторы нового индекса ТКО_АЛАРМ, разработанного Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).

Мусорная реформа предполагала решение проблемы с захоронением отходов. С 2019 года в каждом регионе должна была появиться схема, описывающая, где образуются отходы, как размещаются, отбирались операторы. Исследователями было проанализировано состояние 221 оператора, рассказывают «Ведомости».

Первой проблемой, с которой столкнулись операторы, стали неплатежи. У 90% компаний образовался существенный кассовый разрыв — более 50 млн рублей. Чтобы снизить тариф, правительство разрешило вывозить мусор на закрытые полигоны до 2023 года.

Сразу же после нововведения ФАС обнаружила нарушения в 16 регионах. В их число входило необоснованные расходы операторов в тарифе. После разыгранных конкурсов и заключенных соглашений, ключевые параметры работы меняются: схемы обращения с отходами, нормативы вывоза и тарифы.

Из-за этого многие региональные операторы работают в убыток и находятся «на выходе» — работают до выбора новых.

Ранее сообщалось, что ученые создали технологию переработки отходов и сырья с использованием уникальной установки. Она предназначена для перегрева водяного пара в диапазоне температур от 200 до 1200°С. При последней разлагается большинство вредных соединений. Никаких выбросов в атмосферу при этом нет, так как утилизация обходится без горения.