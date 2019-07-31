СМИ: в России создали пароперегреватель, который может уничтожать опасные отходы без ущерба для природы

Фото: Максим Платонов

Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработали технологию переработки отходов и сырья с использованием уникальной установки. Она предназначена для перегрева водяного пара в диапазоне температур от 200 до 1200°С. При последней разлагается большинство вредных соединений. Никаких выбросов в атмосферу при этом нет, так как утилизация обходится без горения.

На данный момент альтернативы такой технологии нет во всем мире. Установка позволяет осуществлять пиролиз (термическое разложение различных соединений) и карбонизацию (обеззараживание отходов) разнообразных органических материалов, переработку отходов с получением жидкого топлива, глубокую переработку углеводородов на нефтехимических и химических производствах, сообщил заведующий кафедрой радиотехнической электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Алексей Иванов.

Само устройство, как уверяют его создатели, будет экономически выгодно предприятиям. Так, в качестве нагревательного элемента используются запчасти, которые есть в обычной микроволновке, они дешевы и легко заменимы в случае поломки, пишут «Известия».

Ученые уверены, что с помощью таких малогабаритных портативных пароперегревателей предприятия смогут отказаться от сторонней переработки отходов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.