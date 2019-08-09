Футболист «Урала» о Кокорине: «Снять стресс алкоголем? Не вижу здесь какой-то проблемы»

Футболист «Урала» Павел Погребняк в интервью рассказал о своем отношении к истории с игроком «Зенита» Александром Кокориным.

«На его месте мог оказаться любой. И снять стресс алкоголем тоже может любой. Не вижу здесь какой-то проблемы. Признаюсь, то, что произошло, удивило. Я знаю его как порядочного человека. Думаю, удар стулом был перебором, как и мера наказания за это», — сказал Погребняк.

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.

Недавно футболисты подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.