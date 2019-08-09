Защитник «Ак Барса» Юдин признан лучшим защитником турнира Sochi Hockey Open
На проходившем в Сочи предсезонном кубке Sochi Hockey Open — 2019 определили лучших игроков турнира.
Обладателем личной награды в номинации «Лучший защитник» стал игрок «Ак Барса» Дмитрий Юдин, выступавший на турнире за Олимпийскую сборную России.
Другие награды распределились следующим образом:
Лучший вратарь: Дмитрий Шикин (ХК «Сочи»)
Лучший нападающий: Владимир Ткачев (СКА)
MVP турнира: Йори Лехтеря (СКА)
Победителями Sochi Hockey Open — 2019 стали хозяева турнира из ХК «Сочи».СпортХоккей Татарстан
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