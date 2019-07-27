В Казани водитель Skoda Octavia насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

На пешеходном переходе в Казани 61-летний водитель иномарки насмерть сбил мужчину.

Инцидент произошел 26 июля около полуночи. Водитель Skoda Octavia ехал по улице Ю. Фучика со стороны Ломжинской. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу через дорогу переходил 27-летний мужчина. Водитель не уступил ему дорогу и совершил наезд на пешехода.



В результате ДТП молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего, передает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее в Казани сотрудники ГИБДД оперативно задержали водителя, который насмерть сбил девушку на пешеходном переходе.

