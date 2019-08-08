В Госдуму внесли законопроект о минимальной зарплате учителей и медиков
Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, по которому зарплата учителей, врачей и работников культуры не может быть меньше, чем двойная величина прожиточного минимума, установленной в регионе.
Согласно документу, право на повышение минимальной оплаты труда имеют те работники, которые выполнили предусмотренную законодательством норму соответствующего вида нормирования труда, сообщается на сайте Государственной думы.
Ранее стало известно, что в России средняя зарплата учителей составляет 45,6 тысячи рублей. Меньше всего педагоги получают в Мордовии и Марий Эл — 24,2 тысячи рублей.Общество
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