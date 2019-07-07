ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ принял резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.



«За» выступили 50 членов делегаций, «против» — пять человек. Еще девять человек воздержались, сообщила в Facebook автор резолюции, грузинская парламентарий Софио Кацарава.

В тексте документа говорится, что территории республик были оккупированы Россией, поэтому Грузия не может вести «законную юрисдикцию над своей территорией».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили пожаловалась на то, что второй государственный язык страны — абхазский — «находится на грани исчезновения».

Причиной этого она назвала Россию, которая «проводит политику русификации в отношении абхазского народа, абхазской культуры и языка».

Напомним, 26 августа 2008 года произошло международно-правовое признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.