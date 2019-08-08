В Аксубаевском районе РТ обсудили повышение деловой активности сельчан — видео

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В Аксубаевском районе состоялся зональный семинар-совещание по вопросам повышения деловой активности сельчан, который провел председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.

«Первично среди всех проблем — обеспечение трудозанятости с высокой заработной платой и стремление потом остаться на селе, получив даже образование», — сказал Мухаметшин.

По его словам, все вопросы будут рассмотрены и находятся в поиске решения.

Это уже второй подобный семинар по поддержке ЛПХ из запланированных в августе этого года, первый состоялся в Тюлячинском районе.

Самый популярный вопрос на этой встрече касался поддержки молодых, а также как довести дело до конца.