Николай Цулыгин: «Проиграли «Ак Барсу» первые 10 минут, а потом сыграли достойно»

Главный тренер «Салават Юлаев» Николай Цулыгин прокомментировал итоги матча против «Ак Барса» (1:2) в рамках «Кубка президента Казахстана».



— Проиграли матч в первые 10 минут. Канадская площадка — такая вот неожиданность, потому что у нас в Уфе большая арена. Мы перестраивались, плюс удаления на первых минутах были. Но после этого ребята взяли себя в руки, молодцы. Считаю, что в последующем 50 минут отыграли достойно.



— У Вас в команде немало новичков. Как оцените их игру в сегодняшнем матче?

— Я игроков пока не оцениваю, потому что это первая игра, рано что-то говорить. Когда пройдём всю предсезонку, начнём сезон, тогда и можно будет делать какие-то выводы. На данном этапе все работают и всеми новичками, которые у нас есть — мы довольны. У каждого своя роль в команде, все стараются, претензий ни к кому нет.



— Что ждёте в дальнейшем от новичков?

— Побед, много голов, передач.



— Чего не хватило для победы?

— Думаю, что всё-таки не хватило реализации, игрового тонуса. Также сказалось то, что это была первая игра, много где шайба подскакивала, уходила в таких моментах, где этого не должно быть. Из-за этого рушились какие-то атаки.



— Что скажете о сопернике?

— Хорошая, боевая команда, одна из лучших в России. Они здорово играли, — сказал Цулыгин.