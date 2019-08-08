В России могут определить места для проведения митингов

Сенатор Людмила Бокова предложила законодательно определить места проведения политических акций, митингов в регионах РФ.

«Необходимо разработать законопроект, который четко определит данные места, чтобы он не нарушал положения Конституции о свободе митингов, но и не нарушал бы права обычных граждан, которые не участвуют в митинге, но при этом находятся на улицах города», — цитирует ее пресс-служба Совфеда.

Ранее Курултай Башкирии ограничил перечень мест для проведения митингов. Согласно поправкам, публичные мероприятия нельзя будет проводить в природоохранных зонах, парках и скверах. Также в перечень площадок, где запрещается проведение митингов, включены территории спортивных и физкультурных объектов, детские лагеря, территории природоохранного и историко-культурного значения.