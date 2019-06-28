Курултай Башкирии ограничил перечень мест для проведения митингов

Депутаты Курултая Башкирии сегодня на заседании сразу в трех чтениях приняли поправки в региональный закон «О местах проведения публичных мероприятий».

Документ поддержали 66 депутатов, 25 были против, двое воздержались, еще восемь не голосовали, передает «Интерфакс».



Согласно поправкам, публичные мероприятия нельзя будет проводить в природоохранных зонах, парках и скверах. Также в перечень площадок, где запрещается проведение митингов, включены территории спортивных и физкультурных объектов, детские лагеря, территории природоохранного и историко-культурного значения.

Кроме того, публичные мероприятия нельзя проводит на аллеях, в садах, парках и скверах, на принадлежащих юридическим или физическим лицам участках, если их собственник не дал письменное согласие на публичное мероприятие.

Вместе с тем ограничения распространяются на «территории, не приспособленные для проведения собраний граждан». При этом запрет не касается мест, которые специально отведены для проведения митингов.

Напомним, что сегодня в Уфе проходит пленарное заседание V Всемирного курултая башкир. В нем принимает участие врио главы Башкирии Радий Хабиров.

