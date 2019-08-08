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В Сербии предложили передать Косово России

20:36, 08.08.2019
В Сербии предложили передать Косово России
Фото: commons.wikimedia.org

Сербия сохранит Косово только в том случае, если отдаст его по межгосударственному договору в пользование России.

Председатель партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович заявил, что только страна может сохранить территориальную целостность, пишет «Евразия Daily».

Напомним, что 28 мая косовские полицейские вторглись в населенные сербами муниципалитеты на севере края и арестовали российского сотрудника Миссии ООН Михаила Краснощекова. При этом россиянину были причинены телесные повреждения. Следственный комитет России начал проверку по данному факту. Позже власти Косово объявили Михаила Краснощекова персоной нон грата.

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