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Власти Косово объявили российского сотрудника Миссии ООН персоной нон грата

17:33, 31.05.2019
Власти Косово объявили российского сотрудника Миссии ООН персоной нон грата
Фото: commons.wikimedia.org

Власти Косово объявили персоной нон грата российского сотрудника Миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова.

«Это решение было принято в связи с действиями российских граждан против конституционного порядка Косово, универсальных ценностей, мира и стабильности!» — написал премьер Косово Рамуш Харадинай в Facebook.

Ранее Следственный комитет России начал проверку по факту нападения в Косово на сотрудника Миссии ООН в этом регионе Михаила Краснощекова.

По данным ведомства, 28 мая косовские полицейские вторглись в сербонаселенные муниципалитеты на севере края и арестовали Краснощекова, который обладает дипломатическим иммунитетом. При этом россиянину были причинены телесные повреждения.

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