Сенаторы сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму

В Совете Федерации на расширенном заседании временной комиссии по защите госсуверенитета рассмотрели факты, содержащие признаки иностранного вмешательства в выборы в Мосгордуму.

«К сожалению, наши выводы об ожидаемых провокациях, которые будут проходить при внешней поддержке, подтвердились», — сказал сенатор Андрей Климов.

По его словам, «в событиях, связанных с протестными акциями по поводу регистрации кандидатов Московской городской думы, есть признаки внешнего вмешательства». Среди них «недобросовестное освещение событий в Москве со стороны ряда зарубежных СМИ, в том числе государственных», передает пресс-служба СФ.

Ранее сообщалось, что Госдума будет расследовать вмешательство Запада в российские выборы.

