Олег Данченко: «Поражение от ЦСКА? Мы уже переключились на «Краснодар»

Защитник «Рубина» Олег Данченко ответил на вопросы журналистов перед открытой тренировкой к матчу с «Краснодаром».

— Олег, как настроение в команде? Повлияло обидное поражение от ЦСКА на настроение?

— Скажу, что настроение хорошее. Мы сыграли с ЦСКА и уже переключились на следующую. Готовимся в обычном режиме, наигрываем связи, какие-то тактические моменты, поэтому все хорошо.

— Как готовитесь к «Краснодару»? Есть особенности какие-то? Все-таки одна из сложнейших игр в первом круге.

— Есть, конечно. Вы все увидите в субботу, в семь вечера.

— Что нам ожидать в субботу?

— Красивый футбол.

— Что можно сказать о сопернике?

— Хорошая команда, хорошо обороняется, хорошо атакует, поэтому, думаю, нас ожидает хороший футбол, — сказал Данченко.