Олег Данченко: «Поражение от ЦСКА? Мы уже переключились на «Краснодар»
Защитник «Рубина» Олег Данченко ответил на вопросы журналистов перед открытой тренировкой к матчу с «Краснодаром».
— Олег, как настроение в команде? Повлияло обидное поражение от ЦСКА на настроение?
— Скажу, что настроение хорошее. Мы сыграли с ЦСКА и уже переключились на следующую. Готовимся в обычном режиме, наигрываем связи, какие-то тактические моменты, поэтому все хорошо.
— Как готовитесь к «Краснодару»? Есть особенности какие-то? Все-таки одна из сложнейших игр в первом круге.
— Есть, конечно. Вы все увидите в субботу, в семь вечера.
— Что нам ожидать в субботу?
— Красивый футбол.
— Что можно сказать о сопернике?
— Хорошая команда, хорошо обороняется, хорошо атакует, поэтому, думаю, нас ожидает хороший футбол, — сказал Данченко.СпортФутбол Татарстан
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