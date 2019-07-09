«Роскосмос» отправил будущих космонавтов на подготовку в Татарстан

Фото: ЦПК им. Гагарина

Кандидаты в космонавты набора 2018 года начали проходить парашютные сборы в Мензелинске.

Первыми на них отправились Константин Борисов, Александр Горбунов, Кирилл Песков и Евгений Прокопьев. Все начинается с наземной подготовки, которая проходит под руководством инструкторов центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Один из элементов парашютной подготовки — психологическая подготовка. Пока погода в Мензелинске не сильно благоволит начинающим парашютистам, сообщается на официальном портале «Роскосмоса».

Тем не менее, уже четверо кандидатов в космонавты успели совершить несколько прыжков. На этой неделе к ним присоединился опытный космонавт Сергей Прокопьев, который в конце прошлого года вернулся из своей первой длительной командировки на МКС.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия приготовит для первого космонавта ОАЭ халяльные блюда.