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«Роскосмос» отправил будущих космонавтов на подготовку в Татарстан

19:16, 09.07.2019
«Роскосмос» отправил будущих космонавтов на подготовку в Татарстан
Фото: ЦПК им. Гагарина

Кандидаты в космонавты набора 2018 года начали проходить парашютные сборы в Мензелинске.

Первыми на них отправились Константин Борисов, Александр Горбунов, Кирилл Песков и Евгений Прокопьев. Все начинается с наземной подготовки, которая проходит под руководством инструкторов центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Один из элементов парашютной подготовки — психологическая подготовка. Пока погода в Мензелинске не сильно благоволит начинающим парашютистам, сообщается на официальном портале «Роскосмоса».

Тем не менее, уже четверо кандидатов в космонавты успели совершить несколько прыжков. На этой неделе к ним присоединился опытный космонавт Сергей Прокопьев, который в конце прошлого года вернулся из своей первой длительной командировки на МКС.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия приготовит для первого космонавта ОАЭ халяльные блюда.

Общество Татарстан
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