Айдар Сафаров возглавил казанский отдел полиции «Азино-2»

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Подполковник полиции Айдар Сафаров назначен руководителем отдела полиции «Азино-2». Сегодня его представил коллективу начальник УМВД по Казани Александр Мищихин.

Мищихин назвал Сафарова опытным оперативником и выразил уверенность, что новый глава ОП «в полной мере проявит свой профессионализм», передает пресс-служба МВД Татарстана.

Айдар Сафаров поблагодарил руководство управления за оказанное ему доверие, пообещав приложить со своей стороны максимум усилий.

Предыдущий руководитель отдела Рустем Нуруллин попросил бывших подчиненных поддержать нового начальника.

Айдар Сафаров родился в Казани в 1981 году. Он начинал работу в органах как инспектор охраны управления по охране объектов органов власти РТ при МВД по РТ. С мая 2015 по настоящее время возглавлял отдел по пресечению преступлений на потребительском рынке, пресечению оборота контрафактной продукции в УЭБиПК МВД по РТ.