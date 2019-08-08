Правительство выделит на тушение пожаров в Сибири 6 млрд рублей

Правительство РФ направит почти 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение лесных пожаров. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

Он добавил, что самая сложная ситуация сложилась в трех регионах — в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии, передает ТАСС.

«Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС и Министерства обороны, другая техника, соответственно, эта работа должна быть продолжена и ее нужно контролировать», — сказал Медведев.

По словам главы правительства, еще 600 млн рублей будет предоставлено Амурской области, жители которой пострадали этим летом из-за паводка.

Напомним, недавно МЧС России озвучило основную причину пожаров в Сибири.

