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Организацией мероприятий в Казанском кремле в рамках WorldSkills-2019 займется ООО «ОВИМ»

15:56, 08.08.2019
Организацией мероприятий в Казанском кремле в рамках WorldSkills-2019 займется ООО «ОВИМ»
Фото: worldskills2019.com

Тендер на организацию мероприятий в Казанском кремле во время чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019 выиграло ООО «ОВИМ». Компания выполнит работы за 10,5 млн рублей.

Исполнитель был выбран сегодня, 8 августа, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Вторым участником конкурса было ООО «Альт-Инвест», предлагавшее исполнить контракт за 10,6 млн рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Министерство культуры Татарстана объявило тендер на проведение культурной программы в рамках чемпионата WorldSkills в Казанском кремле. За 12,4 млн рублей предлагалось организовать в кремле выставку «Слава — в руках труда», провести Фестиваль национальных костюмов и создать световую инсталляцию на Спасскую башню.

Общество Татарстан
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