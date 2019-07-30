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Минкульт Татарстана готов потратить 12 млн рублей на мероприятия в Казанском кремле во время WorldSkills

05:19, 30.07.2019
Минкульт Татарстана готов потратить 12 млн рублей на мероприятия в Казанском кремле во время WorldSkills
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство культуры Татарстана объявило тендер на проведение культурной программы в рамках чемпионата WorldSkills в Казанском кремле. Начальная стоимость контракта составляет 12,4 млн рублей.

Заявки принимаются с 29 июля по 6 августа. Подведение итогов аукциона запланировано на 7 августа, говорится в сообщении на сайте госзакупок. Услуга должна быть предоставлена с момента заключения контракта и до 30 октября 2019 года.

Согласно техзаданию, исполнитель должен организовать в кремле выставку «Слава — в руках труда», провести Фестиваль национальных костюмов и создать световую инсталляцию на Спасскую башню.

Любопытно, что инсталляция должна включать в себя три сюжета: «Легенда о Сююмбике», «Посвящение 100-летию Республики Татарстан» и «Древо мышления татарского народа». Первый основывается на картинах татарстанских художников, второй — на фото- и видеоархиве, а третий должен представлять из себя «символическую анимационную композицию на основе татарского мелоса (в аранжировке Радика Салимова) и авторских зарисовок Анастасии Бузунеевой-Шамовой».

ОбществоКультура Татарстан
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