ЦСКА готов продать Чалова за 30 млн евро

ЦСКА не намерен расставаться с нападающим Федором Чаловым меньше чем за 30 млн евро, сообщает «Чемпионат».

На футболиста есть интерес со стороны клуба «Кристал Пэлас». Англичане уже сделали армейцам предложение на сумму в 25 млн евро, но руководство ЦСКА ответило отказом.

В российском клубе считают, что при необходимости «Кристал Пэлас» способен выплатить на 5 млн евро больше предложенного.

Отметим, что трансферное окно в Англии закрывается сегодня в 19.00 по мск.

Ранее сообщалось, что в случае продажи Чалова ЦСКА может купить Александра Соболева из «Крыльев Советов».