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ЦСКА готов продать Чалова за 30 млн евро

15:06, 08.08.2019
ЦСКА готов продать Чалова за 30 млн евро
Фото: pfc-cska.com

ЦСКА не намерен расставаться с нападающим Федором Чаловым меньше чем за 30 млн евро, сообщает «Чемпионат».

На футболиста есть интерес со стороны клуба «Кристал Пэлас». Англичане уже сделали армейцам предложение на сумму в 25 млн евро, но руководство ЦСКА ответило отказом.

В российском клубе считают, что при необходимости «Кристал Пэлас» способен выплатить на 5 млн евро больше предложенного.

Отметим, что трансферное окно в Англии закрывается сегодня в 19.00 по мск.

Ранее сообщалось, что в случае продажи Чалова ЦСКА может купить Александра Соболева из «Крыльев Советов».

СпортФутбол
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