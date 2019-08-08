ЦСКА готов продать Чалова за 30 млн евро
ЦСКА не намерен расставаться с нападающим Федором Чаловым меньше чем за 30 млн евро, сообщает «Чемпионат».
На футболиста есть интерес со стороны клуба «Кристал Пэлас». Англичане уже сделали армейцам предложение на сумму в 25 млн евро, но руководство ЦСКА ответило отказом.
В российском клубе считают, что при необходимости «Кристал Пэлас» способен выплатить на 5 млн евро больше предложенного.
Отметим, что трансферное окно в Англии закрывается сегодня в 19.00 по мск.
Ранее сообщалось, что в случае продажи Чалова ЦСКА может купить Александра Соболева из «Крыльев Советов».СпортФутбол
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