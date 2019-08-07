Новости спорта

21:16 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Нападающий «Крыльев Советов» Соболев может перейти в ЦСКА

20:38, 07.08.2019
Нападающий «Крыльев Советов» Соболев может перейти в ЦСКА
Фото: kc-camapa.ru

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

Сообщается, что армейцы сделают официальное предложение самарскому клубу в случае продажи нападающего Федора Чалова, которым интересуется английский «Кристал Пэлас».

Сумма трансфера Соболева в ЦСКА может составить 150 млн рублей, именно такая стоимость прописана в качестве отступных в контракте игрока.

Отметим, что Соболев возглавляет список бомбардиров РПЛ, после четырех сыгранных туров в его активе четыре забитых мяча.

СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров