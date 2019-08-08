Ученые открыли блокирующий действие никотина белок

Некоторые типы злокачественных опухолей в легких можно уничтожать, используя аналоги белковых молекул, которые вырабатываются нервными клетками. Первые опыты такого рода провели ученые из МФТИ и ИБХ РАН, опубликовавшие их результаты в журнале PLoS One.

Опухолевые клетки остаются невидимыми для иммунитета и создают неблагоприятную среду, в которой другие тельца, в том числе и убийцы рака, могут жить очень недолго.

Как выяснили ученые, раковые клетки могут игнорировать молекулы, запускающие реакции клеточного самоуничтожения, использовать их в качестве сигналов роста, а также вырабатывать не свойственные нормальным тканям вещества, отпугивающие иммунные тельца или делающие опухоль невидимой для них.

«Недавно наши коллеги открыли белок Lynх1 в тканях легких, чья выработка снижается при развитии рака. Искусственное увеличение его производства с помощью редактирования генома привело к торможению роста опухолевых клеток. Мы предположили, что подобного действия можно добиться, используя водорастворимый аналог белка Lynx1», — передают «РИА Новости» со ссылкой на Екатерину Люкманову, сотрудницу МФТИ и Института биоорганической химии РАН в Москве.

Опыты показали, что данный белок блокирует действие никотина, не позволяя ему стимулировать рост рака.

Точный механизм действия Lynх1 пока изучается биологами, однако они предполагают, что данный белок активирует большое число цепочек генов, блокирующих процесс деления клеток и включающих апоптоз, программу клеточного самоуничтожения.