В Татарстане устранили нарушения при приеме в детские сады

Заинская районная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об образовании в детских садах.

Было выявлено, что в 21 детском саду нарушались акты о приеме детей в дошкольное учреждение. Дошкольные учреждения имели возможность отказать родителям ребенка в приеме в случаях, не предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», сообщает прокуратура РТ.

После вмешательства ведомства правила приема в дошкольные учреждения приведены в соответствие с требованиями законодательства.

Напомним, согласно закону, в приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных положениями указанного федерального закона.

