Сергей Семак: «Рад за Шаронова, он прекрасно дебютировал»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об отношениях с наставником «Рубина» Романом Шароновым.



«Есть ли какая-то особая интрига в матчах с командами Хохлова и Шаронова? Никакой интриги нет. И Дима Хохлов, и Рома Шаронов — мои друзья на протяжении многих лет, но жизнь — это жизнь, а работа — это работа.



Я очень рад за Диму Хохлова, ведь сейчас появилась возможность приглашать игроков, которые ему нужны, чтобы усиливать потенциал команды.



Также рад за Рому Шаронову, который прекрасно дебютировал. Я всегда радуюсь их успехам. Но в противостоянии друг с другом каждый из нас хочет победить. Матчи никак не отражаются на наших отношениях вне футбола», — передает слова Семака корреспондент «Чемпионата».

Напомним, сегодня стало известно, что «Рубин» продолжит играть на стадионе «Центральный» до мая 2020 года.