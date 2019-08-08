«Рубин» будет играть на «Центральном» до мая 2020 года

Казанскому ФК «Рубин» придется играть на стадионе «Центральный» как минимум до 17 мая 2020 года. Такой вывод можно сделать из плана по ограничениям движения возле спортивного объекта.

Исполком Казани опубликовал постановление об ограничении остановки на нескольких улицах возле стадиона из-за проведения футбольных матчей. Эти ограничения коснутся улицы Саид-Галеева, Кремлевской набережной и съезда с Кремлевской набережной на площадь Тысячелетия.

Они будут вводиться еще 17 раз. Последняя дата, когда на указанных участках будет запрещена остановка, — 17.05.2020.

В этот период должны быть установлены временные технические средства организации дорожного движения, говорится в документе. Также в дни матчей будут завешиваться дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что до конца года «Рубин» точно будет играть на «Центральном». Причиной стала подготовка стадиона «Казань Арена» к церемониям открытия и закрытия мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019.