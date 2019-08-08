Президент Киргизии обвинил Атамбаева в грубом нарушении Конституции и законов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию и законы страны, оказав сопротивление при задержании. Об этом Жээнбеков заявил на заседании Совбеза республики.

«Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона», — приводит РИА Новости слова президента Киргизии.

Он отметил, что Кыргызская Республика является правовым государством, и призвал членов Совета безопасности принять безотлагательные меры по сохранению правопорядка в стране.

Ранее сообщалось, что бывший президент Киргизии призвал спецназовцев не стрелять в мирный народ. Он оказал сопротивление силовикам при задержании, один из них скончался. Бывшего главу государства обвиняют в выдаче наградного оружия российским гражданам, в том числе членам ОПГ, незаконной покупке земли, сокрытии доходов.