Атамбаев обвинил спецназ в расстреле мирных людей во время штурма своего дома
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, дом которого штурмовали спецназовцы для его задержания, призвал силовиков не стрелять в свой народ.
По его словам, при штурме его резиденции пострадали мирные люди, а спецназ «Альфа», участвующий в нем, применил боевое оружие с лазерным наведением.
«Ради того, чтобы заставить замолчать Атамбаева, закрыть его под арест, в конце концов его убить, власть уже идет на то, чтобы расстреливать мирных граждан», — приводит слова Атамбаева Kloop.
Он также выразил благодарность людям, которые услышали выстрелы и смогли отстоять его, «не дать захватить меня живым или мертвым».
Ранее сообщалось, что один сотрудник спецназа скончался от ранений после спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии в селе Кой-Таш под Бишкеком. СМИ сообщили, что сторонники Атамбаева захватили несколько бойцов спецназа, однако информацию опровергли.
Ранее Атамбаев оказал сопротивление бойцам спецназа, которые хотят его задержать.
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