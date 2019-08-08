Атамбаев обвинил спецназ в расстреле мирных людей во время штурма своего дома

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, дом которого штурмовали спецназовцы для его задержания, призвал силовиков не стрелять в свой народ.

По его словам, при штурме его резиденции пострадали мирные люди, а спецназ «Альфа», участвующий в нем, применил боевое оружие с лазерным наведением.

«Ради того, чтобы заставить замолчать Атамбаева, закрыть его под арест, в конце концов его убить, власть уже идет на то, чтобы расстреливать мирных граждан», — приводит слова Атамбаева Kloop.

Он также выразил благодарность людям, которые услышали выстрелы и смогли отстоять его, «не дать захватить меня живым или мертвым».

Ранее сообщалось, что один сотрудник спецназа скончался от ранений после спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии в селе Кой-Таш под Бишкеком. СМИ сообщили, что сторонники Атамбаева захватили несколько бойцов спецназа, однако информацию опровергли.

Ранее Атамбаев оказал сопротивление бойцам спецназа, которые хотят его задержать.