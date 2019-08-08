Артемий Лебедев отказался от собственного заявления про отъезд из России

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Известный дизайнер Артемий Лебедев в своем телеграм-канале прокомментировал собственное заявление об отъезде из России, которое он опубликовал накануне на Youtube.

Он назвал заявление «стопроцентной бессмысленной либеральной ***** [глупостью] для школьников» и выразил сожаление о том, что оно имело такой резонанс в СМИ.

Напомним, в своем ролике Лебедев заявлял, что уехать из России его вынуждает политическая ситуация. «Правящая клика ворует наше будущее, они украли наше будущее, украли наши голоса, они лишают нас всего, что у нас есть, самого дорогого и самого ценного», — заявлял Лебедев на видео.