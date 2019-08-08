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«Связьинвестнефтехим» увеличил долю в «Казаньоргсинтезе»

08:53, 08.08.2019
«Связьинвестнефтехим» увеличил долю в «Казаньоргсинтезе»
Фото: realnoevremya.ru

АО «Связьинвестнефтехим» увеличил долю в ПАО «Казаньоргсинтез», следует из опубликованного накануне сообщения на портале раскрытия корпоративной информации.

Сейчас доля СИНХа составляет 21,176%, ранее СИНХ владел 18,158% акций «Казаньоргсинтеза». Как следует из сообщения, изменения в структуре собственников предприятия произошли еще 1 августа.

В этот день «Ак Барс» Банк также опубликовал сообщение о продаже своему акционеру АО «Связьнвестнефтехим» 3,02% акций ПАО «Казаньоргсинтез» более чем за 4,99 млрд руб.

Промышленность Татарстан
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