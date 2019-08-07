СМИ назвали сумму ущерба от пожара на арсенале в Красноярском крае

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Ущерб от взрыва боеприпасов в арсенале ракетного и артиллерийского вооружения объединенного стратегического командования «Центральный военный округ» под Ачинском Красноярского края может достичь миллиарда рублей.

Всего пожар в арсенале уничтожил около 40 тысяч 125-мм и 152-мм снарядов для танков и самоходных артиллерийских орудий, а также пороховых зарядов к ним, пишут «Известия».

«Общая стоимость боеприпасов, которые нужны, чтобы восполнить партию, погибшую при взрыве арсенала, можно оценивать в районе одного миллиарда рублей, — сказал военный эксперт Алексей Хлопотов.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский добавил, что все уничтоженные огнем боеприпасы были изготовлены еще в советское время.

Напомним, что накануне пожар на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края был ликвидирован.