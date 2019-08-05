На территории Ачинского района Красноярского края, где произошел пожар, ввели режим ЧС
Районная администрация Ачинского района Красноярского края ввела режим чрезвычайной ситуации после взрывов из-за пожара на складе с боеприпасами.
На данный момент принимаются меры по временному размещению жителей Ключинского и Горного сельсоветов, сообщаются на сайте администрации.
Напомним, что сегодня в Красноярском крае загорелся склад с боеприпасами. Сейчас в близлежащих населенных пунктах эвакуируют людей — почти тысячу человек. Представитель экстренных служб заявил, что на горящих складах находятся свыше 40 тысяч снарядов.
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