На территории Ачинского района Красноярского края, где произошел пожар, ввели режим ЧС

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Районная администрация Ачинского района Красноярского края ввела режим чрезвычайной ситуации после взрывов из-за пожара на складе с боеприпасами.

На данный момент принимаются меры по временному размещению жителей Ключинского и Горного сельсоветов, сообщаются на сайте администрации.

Напомним, что сегодня в Красноярском крае загорелся склад с боеприпасами. Сейчас в близлежащих населенных пунктах эвакуируют людей — почти тысячу человек. Представитель экстренных служб заявил, что на горящих складах находятся свыше 40 тысяч снарядов.



Министерство обороны России подключило два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14» к тушению возгорания.