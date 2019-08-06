Пожар на арсенале в Красноярском крае потушен

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Пожар на артиллерийском складе в Ачинском районе Красноярского края ликвидирован, сообщает Минобороны РФ.

В Минобороны отметили, что очагов открытого горения на складе Центра материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа больше нет. Взрывы прекратились после 5 часов утра по московскому времени.

Десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты армейской авиации Ми-8 приступили к проливке склада.

Ранее сообщалось, что на территории Ачинского района Красноярского края произошел пожар в хранилище пороховых зарядов. Был введен режим ЧС.