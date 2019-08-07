В Татарстане апробируют систему по определению наличия у автомобилей страхового полиса ОСАГО.

В Татарстане запустят тестовую систему по выявлению автомобилей без полиса ОСАГО.

На данный момент она заработала в Москве и скоро будет введена в Санкт-Петербурге. В рамках системы камеры в автоматическом режиме смогут из потока вычленять нарушителей без полиса. Во время теста штрафовать водителей не станут, а только будут рассылать рекомендации приобрести полис, сообщает «Российская газета».

Штраф за управление автомобилем без заключенного договора страхования или, если срок действия страховки ОСАГО закончился, составляет 800 рублей. Если же за рулем оказывается водитель, не вписанный в полис, штраф составит 500 рублей.

Ранее Татарстан стал одним из лидеров по снижению премии по ОСАГО после реформы ЦБ.