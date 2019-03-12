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Татарстан стал одним из лидеров по снижению премии по ОСАГО после реформы ЦБ

11:14, 12.03.2019 1
Татарстан стал одним из лидеров по снижению премии по ОСАГО после реформы ЦБ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

После вступления в силу реформы ценообразования в ОСАГО средний размер премии по этому виду страхования снизился в 62 регионах. Татарстан вошел в число регионов с наиболее заметным падением.

С 1 января 2019 года в республике этот показатель сократился на 5,6%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на письмо ЦБ, направленное главе комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову.

Максимальное снижение премии по ОСАГО зафиксировано в республике Коми — 6,8%. Также показатели упали в Пензенской области (-5,1%) и Ульяновской области (-4,6%).

Повышение показателя средней премии по договорам ОСАГО для физлиц с начала года наблюдалось в 23 регионах РФ. В том числе в Адыгее (4,88%) и Дагестане (4,6%) и Карачаево-Черкесии (6,7%).

Как отмечается в письме ЦБ депутатам, дальнейшая индивидуализация тарифов в ОСАГО возможна при условии внесения изменений в закон об ОСАГО.

Напомним, что в январе в России вступило в силу указание Банка России о расширении тарифного коридора ОСАГО. Диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физлиц теперь составляет 2 746—4 942 рубля.


АналитикаЭкономикаБизнес Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Denis Ruzaykin 12 марта
    Что и требовалось доказать - либерализация тарифа приведет к конкуренции страховщиков и цены будут либо снижаться, либо не расти слишком быстро. Зато сколько было криков и воплей по поводу реформы ОСАГО, что это де грабеж населения и т.д. Где все эти эксперты теперь?
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