Совладелец строительной компании подал в суд на Филиппа Киркорова

Предприниматель Петр Маринин подал иск к певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщило RNS со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда Москвы, в который поступил иск.

В пресс-службе суда добавили, что Маринин подал иск как индивидуальный предприниматель, а также, что суд пройдет в закрытом режиме. Рассмотрение иска назначено на 3 сентября этого года.

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», Маринин является совладельцем компании «Стройхолдинг-Трейд», которой принадлежит бренд Renova. Renova выполняла ремонтные работы в коттедже певца, указано на сайте компании.

В частности, специалисты Renova установили дизайнерскую перегородку у бассейна, выложили балкон керамическим гранитом и поставили «элегантный чайный столик», а также «переносной итальянский балетный станок из шлифованной нержавеющей стали с полированным буковым поручнем».



Директор Киркорова Геннадий Рыбак сообщил, что знает о поданном иске, но переадресовал вопросы по этому делу адвокату Киркорова Александру Добровинскому. Тот сообщил, что пока не знаком с деталями иска. Помощники Маринина, в свою очередь, отказались от комментариев по этому делу.



Ранее сообщалось, что подозреваемый в покушении на Киркорова в Махачкале назвал заказчиком Галкина.

