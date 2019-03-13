Подозреваемый в покушении на Киркорова в Махачкале назвал заказчиком Галкина

Заказчиком убийства Филиппа Киркорова на концерте в 2017 году в Махачкале является шоумен Максим Галкин. Соответствующие показания дал на допросе обвиняемый в покушении Хидирнеби Казуев.

Фигурант уголовного дела заявил, что ему предложили за совершение преступления 2 млн рублей. При этом Галкин пояснил, что решился на такой поступок из-за ревности к своей супруге Алле Пугачевой, пишет «Коммерсант».

Кроме того, Казуев ходатайствовал о допросе Галкина, Киркорова и Пугачевой в качестве свидетелей и просил провести с ними очные ставки. Однако следователи отклонили его ходатайство.

Сам Галкин отказался от комментариев.

Напомним, в 2017 году боевики ИГ (запрещена на территории России) планировали совершить теракт на концерте Киркорова в Махачкале. Позже предполагаемые злоумышленники были задержаны.