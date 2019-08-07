Грузия стала меньше интересовать российских туристов

Фото: Максим Платонов

В августе значительно снизилась популярность рейсов в Тбилиси — количество поисков туристов резко сократилось на четверть. Такие данные приводит международный туристический метапоиск momondo.ru

— Также крайне низкой стала доля рейсов в столицу Грузии среди всех остальных направлений — как в июле, так и в августе, она едва превышает 1%, — прокомментировала «Реальному времени» Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска momondo.ru

А вот значительным спросом у туристов пользовался город Сочи — в июле количество поисковых запросов, по данным momondo.ru, выросло на 17% по сравнению с прошлым годом, а в августе — на 16%.

— Наиболее значительный рост популярности показали Анталья (53%), Анапа (61%), Баку (72%), Батуми (114%) и Ларнака (70%). В июле Баку поднялся на одну строчку и занял 6-е место вместо Стамбула, а Батуми резко взлетел с 13-й строчки на 8-ю, сохранив те же позиции в августе. При этом, если смотреть на общую статистику поиска, куда входят рейсы по всем другим направлениям, доля у Баку, Батуми и Ларнаки составляет всего лишь 3,1%, 1,9% и 1,2% соответственно, — говорит Ирина Рябовол.

Напомним, в этом году туристические путевки в Турцию подорожали на 20%.