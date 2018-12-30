Несколько объектов на Google-карте Казани назвали именем бразильского стриптизера Рикардо Милоса

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Несколько объектов на Google-карте Казани получили имя бразильского стриптизера Рикардо Милоса.

Так, в городе «переименовали» несколько учебных заведений, парк, площадь и памятник.



Как отмечает TJ, флешмобы по переименовыванию заметили во всех 15 городах-«миллионниках» России. Помимо учебных заведений в честь бразильского стриптизера назвали танцевальные залы, правительственные здания и даже храмы. Подчеркивается, что подобное возможно из-за того, что Google позволяет пользователям переименовывать объекты на картах.

Рикардо Милос известен своими танцами на камеру. На Западе он стал известен еще несколько лет назад. В России Милос поучил известность в этом году благодаря мемам.

