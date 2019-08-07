«Бриз» разморозил долгострой «ФОНа» на улице Фучика
Татарстанская стройкомпания «Бриз» взялась завершить строительство ЖК «Царицынский бугор» — один из недостроенных объектов «ФОНа». На сегодня в комплексе ведутся внутренние работы.
«Демонтируются оконные рамы, которые были установлены с нарушениями прежним застройщиком. Производится разводка электрики. Ведется частичный монтаж кровли», — сообщает Фонд поддержки дольщиков РТ.
В ближайшее время застройщик обещает начать штукатурить стены, устанавливать сантехнику и заливать полы.
Завершить строительство планируется в IV квартале 2019 года.
Напомним, что стоимость двух недостроенных домов и земли ЖК «Царицынский бугор» оценили в 400 млн рублей.Недвижимость Татарстан
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