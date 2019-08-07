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«Бриз» разморозил долгострой «ФОНа» на улице Фучика

15:27, 07.08.2019 4
«Бриз» разморозил долгострой «ФОНа» на улице Фучика
Фото: fpdrt.ru

Татарстанская стройкомпания «Бриз» взялась завершить строительство ЖК «Царицынский бугор» — один из недостроенных объектов «ФОНа». На сегодня в комплексе ведутся внутренние работы.

«Демонтируются оконные рамы, которые были установлены с нарушениями прежним застройщиком. Производится разводка электрики. Ведется частичный монтаж кровли», — сообщает Фонд поддержки дольщиков РТ.

В ближайшее время застройщик обещает начать штукатурить стены, устанавливать сантехнику и заливать полы.

Завершить строительство планируется в IV квартале 2019 года.

Напомним, что стоимость двух недостроенных домов и земли ЖК «Царицынский бугор» оценили в 400 млн рублей.

Недвижимость Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15:34
    Очень надеемся на скорейшее завершение строительства нашего дома!
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  • Анонимно 15:35
    Да, 10 лет строится и наконец то. Обещаниями кормят все это время. Обманутых дольщик
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    Анонимно 16:10
    с октября пойдет 10-ый год. В октябре 2010 начали копошиться и продавать квартиры.
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  • Анонимно 15:38
    Верим и надеемся на скорое заселение! Срок завершения строительства радует!!!
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