Власти Крыма заявили о готовности к возобновлению ж/д сообщения с Украиной

Крым готов к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной. Об этом заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.



По его словам, это выгодно в первую очередь Киеву, поскольку украинцы получат возможность комфортно добираться на черноморские курорты.



При этом он отметил, что Украина вряд ли сможет восстановить железнодорожное сообщение с Крымом быстрее, чем пойдут первые поезда по мосту через Керченский пролив. Фикс пояснил, что помимо политического решения о возобновлении поездов в Крым предстоит также возобновить железнодорожную ветку в Херсонской области, передает «РИА Новости».

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилось несколько петиций с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с Крымом.

Отметим, что железнодорожный транспорт перестал быть средством доставки туристов в 2014 году, когда Украина прервала сообщение с полуостровом.