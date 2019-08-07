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Haribo потребовала банкротства казанского «Лимб-С»

14:27, 07.08.2019
Haribo потребовала банкротства казанского «Лимб-С»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ООО «Харибо конфеты» (московская «дочка» немецкого производителя сладостей) подало иск о банкротстве казанского ООО «Лимб-С». Сумма требований составляет 1,3 млн рублей.

Заявление поступило в Арбитражный суд Татарстана 6 августа, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Согласно открытым источникам, ООО «Лимб-С» зарегистрировано в Казани более 18 лет назад. Основным видом деятельности компании является «торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки». Уставный капитал компании составляет 15 тысяч рублей, из которых 66% принадлежат Елене Павсемовой, а 33% Борису Максимову.

Haribo — немецкая компания, основанная в 1920 году. Вместе с Haribo компании принадлежат права марок Maoam и Haribo Chamallows. В России компания открыла филиал в 2003 году.

БизнесРозничная торговля Татарстан
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