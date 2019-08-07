Минниханов опубликовал фото с губернатором Ростовской области

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил совместное фото с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Как сообщает пресс-служба правительства области, Минниханов и Голубев подписали сегодня план реализации соглашения о сотрудничестве между регионами.

«У Татарстана есть чему поучиться, в том числе динамике развития бизнеса, внедрению новых информационных технологий. Актуален для нас и опыт создания новых зон развития, новых экономических территорий, законодательство по обустройству исторических центров городов», — сказал Василий Голубев.

Минниханов также рассказал, что взял на заметку в Ростове-на-Дону: стадион «Ростов Арена», транспортные развязки, зоны отдыха, новый аэропорт.

Напомним, что сегодня Минниханов и Голубев запустили в Ростовской области завод татарстанской компании «Ай-Пласт».