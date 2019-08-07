Новости общества

11:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов принял участие в открытии завода «Ай-Пласт» в Ростовской области

11:33, 07.08.2019
Минниханов принял участие в открытии завода «Ай-Пласт» в Ростовской области
Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл завод компании из РТ в Ростовской области. Он принял участие в запуске предприятия «Ай-Пласт» в городе Азов.

Производство будет выпускать крупногабаритные контейнеры для сбора, хранения и транспортировки фруктов и овощей, а также пластиковые ящики для грибов и ягод.

Минниханов поблагодарил всех, кто оказывал проекту поддержку. Он подчеркнул, что новое производство оснащено самым современным на сегодня оборудованием, передает пресс-служба президента РТ.

Также глава республики подчеркнул, что в Азове запущена уже третья промплощадка компании «Ай-Пласт». Две других расположены в Нижнекамске и Владимирской области.

ОбществоВластьПромышленность Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров