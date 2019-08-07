Производители прослушки рассказали о доходах от «закона Яровой»

В 2018 году, после вступления в силу «закона Яровой»,ФСБ и другие спецслужбы начали использовать «системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ)». О доходах производителей оборудования рассказал РБК.

Управляющие компании по разработке СОРМ, два одноименных юрлица - ООО«МФИ Софт» увеличили выручку с 3,5 млрд до 10,3 млрд рублей за 2018 год. Компания водит в группу компании «Цитадель», которая сформирована путем объединения еще четырех производителей СОРМ: «Малвин Системс», «Техаргос»,«Сигнатек» и «Основа Лаб».

Каждая из компании увеличила свои доходы: «Малвин Системс» до 1,7 млрд рублей, «Сигнатек» до 740,8 млрд рублей за прошлый год. «Основа Лаб» заработала около 996,6 млн рублей.



Доход еще одного крупного производителя СОРМ - «Норси-Транс» официально не раскрывается, но, как сообщил РБК гендиректор компании, в 2018 году выручка разработчика системы прослушки составила 2,7 млрд рублей.

Единственным производителем СОРМ, у которого снизился доход, оказалась компания «Специальные технологии». В прошлом году она заработала 1,8 млрд рублей.



Ранее сообщалось, что компания Apple заявила о приостановке программы контроля качества голосового помощника Siri, с помощью которого сторонние компании получали доступ к запросам пользователей,





