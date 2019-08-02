Apple заявила о прекращении прослушки пользователей через Siri

Apple заявила о приостановке программы контроля качества голосового помощника Siri, с помощью которого сторонние компании получали доступ к запросам пользователей, пишет Bloomberg.

Apple приняла такое решение после статьи, опубликованной английской газетой Guardian. В статье говорилось, что партнеры технологического гиганта регулярно получали доступ к конфиденциальным данным пользователей. Например, о медицинских диагнозах или интимной жизни.

В Apple ответили, что через Siri подрядчикам поступало менее 1% запросов длиной в несколько секунд, а сотрудничество со сторонними компаниями повышало качество распознавания Siri. Также запросы, которые поступали подрядчикам, были анонимизированы.

Однако сейчас корпорация приостановила работу с подрядчиками и обещала выпустить обновление, которое позволит самостоятельно определять, принимать ли им участие в программах повышения качества распознавания Siri.

Ранее американская корпорация Apple устранила программную ошибку, которая позволяла прослушивать чужие устройства в FaceTime.

