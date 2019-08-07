В России объем серых зарплат превысил 13 трлн рублей

В России объем серых зарплат в 2018 году составил 13 трлн рублей. Это соизмеримо с расходами федерального бюджета на тот период — 16,8 трлн рублей.

По оценке Росстата, скрытые доходы россиян в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП. И это наименьший показатель за пять лет, сообщают «Известия».

Улучшение ситуации с теневыми доходами объясняется снижением потребительской активности граждан и спросом на услуги фрилансеров. Заметный скачок активности наблюдался в 2014-2015 годах, когда из-за кризиса многие граждане искали вторую работу или подработку. Однако, несмотря на снижение динамики, в 2018 году размер теневых денежных средств все равно был сопоставим с расходной частью федерального бюджета.

Отмечается,что в последние годы граждане отказываются от подработки, поскольку у россиян снизился спрос на некоторые виды услуг: маникюр, уроки английского, обучение игре на гитаре.

Ранее сообщалось, у скольких процентов россиян зарплата выше 75 тысяч рублей в месяц.