Профессор КФУ: в Казани температура в августе будет ниже, чем обычно

В августе среднемесячная температура в Казани будет ниже многолетней нормы.

Такой прогноз сделал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев. «Среднемесячная температура в августе в Казани будет ниже многолетней нормы. По прогнозу Гидромета РФ, на ближайшую декаду тепла ожидать не приходится. Сейчас среднесуточная температура составляет 20—21 градус тепла, аномалия может составлять 4—5 градусов», — заявил Переведенцев.

Он добавил, что сейчас все надежды на теплую погоду остаются только на сентябрь, на бабье лето. Кроме того, Переведенцев рассказал, что этим летом Казань переживает погодную депрессию.

— С одной стороны, Западная Европа изнывает от жары, а на нашей территории наблюдается прохлада. Есть контрасты на фронтах, возникают циклоны, которые все время идут в нашу сторону, но задевают лишь нашу южную сторону. Поэтому мы ощущаем недобор осадков. Сейчас сформировалась депрессия. Она быстро не уйдет с нашей территории, — рассказал Переведенцев.

Напомним, ранее сообщалось, что август в этом году в Казани будет сухим и жарким.

