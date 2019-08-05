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Россиянам младше 25 лет предложили ограничить выдачу кредитов

05:28, 05.08.2019
Россиянам младше 25 лет предложили ограничить выдачу кредитов
Фото: wikimedia.org Dalibor Z. Chvatal

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты людям до 25 лет только на образование и покупку жилья. Свое обращение он направил премьер- министру России Дмитрию Медведеву.

По мнению чиновника, многие молодые люди, только достигнув совершеннолетия, начинают брать кредиты, не имея в них необходимости. А более половины молодежи до 35 лет являются должниками банков. Организации заманивают их взять кредит, видя отношение молодых людей к данной процедуре, пишут «Известия».

Учитывая такую ситуацию, властям стоит рассмотреть вопрос об ограничении выдачи кредитов молодым россиянам. Они должны выдаваться на учебу и покупку жилья.

Ранее сообщалось, что в России вновь можно получить кредит на образование.

ЭкономикаФинансыБанки
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