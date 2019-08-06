Совет атаманов России требует 4 млрд долларов от украинских авторов игры «Казаки»

Российский Совет атаманов потребовал от игровой компании GSC Game World долю от продажи игры «Казаки».

В Совете считают, что исторической родиной всех казаков считается Рязань. На основании этого там рассчитывают получить 10% от продажи игры, что суммарно может составить около четырех миллиардов долларов.

Казаки готовы представить все исторические документы для подтверждения своего права на название. При этом в Совете атаманов намерены часть полученных денег направить украинским казакам — около восьми тысяч евро на каждого.

В случае отказа Совет атаманов оставляет за собой право подать иск в Европейский суд.

Игровая компания GSC Game World базируется на Украине. Ей принадлежат права также на игры S.T.A.L.K.E.R., Warcraft и «Чернобыль».