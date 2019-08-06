Совет атаманов России требует 4 млрд долларов от украинских авторов игры «Казаки»
Российский Совет атаманов потребовал от игровой компании GSC Game World долю от продажи игры «Казаки».
В Совете считают, что исторической родиной всех казаков считается Рязань. На основании этого там рассчитывают получить 10% от продажи игры, что суммарно может составить около четырех миллиардов долларов.
Казаки готовы представить все исторические документы для подтверждения своего права на название. При этом в Совете атаманов намерены часть полученных денег направить украинским казакам — около восьми тысяч евро на каждого.
В случае отказа Совет атаманов оставляет за собой право подать иск в Европейский суд.
Игровая компания GSC Game World базируется на Украине. Ей принадлежат права также на игры S.T.A.L.K.E.R., Warcraft и «Чернобыль».СпортЭкономика
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым